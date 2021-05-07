Что известно о скандале в саду

В Запорожье воспитатели сада "Эврика" забыли 4-летнего мальчика в помещении, в то время как остальных детей вывели на вечернюю прогулку.

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В полиции рассказали, что ребенок, находясь в комнате наедине, залез на подоконник, открыл окно и выпал со второго этажа на землю. В результате падения 4-летний мальчик получил травмы.

В частности, врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, закрытую травму шейного отдела позвоночника, закрытую травму грудной клетки и живота, закрытый перелом костей таза.

Каково состояние мальчика сейчас

Пострадавший 4-летний Тимур до сих пор находится в больнице. Несколько дней назад мальчика перевели из реанимации в общее отделение. Реабилитация после травмы головы, по словам врачей, продлится полгода.

Воспитательницу и няню уволили с работы

Сначала 54-летней воспитательнице сообщили о подозрении из-за ненадлежащего исполнения обязанностей. А потом, как сообщили в мэрии, из-за этого инцидента уволили с работы воспитательницу с няней.

Кроме того, городской голова Владимир Буряк, ознакомившись с результатами проверки, поручил уволить и заведующую садика "Эврика".

К слову, ранее на Закарпатье вспыхнул языковой скандал. Там отец дошкольника заявил, что его ребенка не хотят брать в детский сад. Причина – он и его жена не знают венгерский язык.