В детском саду на Полтавщине воспитательница избила ребенка: шокирующее видео и детали
В селе Великая Бузова в Полтавской области воспитательница детского сада начала бить трехлетнего мальчика. А все потому, что ребенок не мог самостоятельно одеться и обуться.
Малыш сильно плакал, но женщина продолжала на него кричать. Видео инцидента опубликовала мама мальчика Галина Иващенко в сообществе "Мої Яреськи" в фейсбуке.
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На видео видно, что воспитательница кричит на плачущего мальчика, поднимает его и начинает бить.
Видео с детского сада снял старший сын, который забирал младшего из группы и затем показал ролик маме малыша. Галина возмущена поведением воспитательницы, а также тем, что заведующая дошкольного учреждения, которая присутствовала при инциденте, не вмешалась.
"Родители! Это ужас, что происходит в саду Великая Бузова. Какое там отношение к моему ребенку! Моему сыну 3 года исполнилось месяц назад. Он еще не может самостоятельно обуваться и одеваться, но такие методы "воспитателя" недопустимы", – написала мама мальчика .
Она отмечает, что воспитательница Герасименко Людмила Борисовна не имела права так обращаться с чужим маленьким ребенком.
Зато пользователи возмущены поведением педагога и отметили, что таким людям категорически нельзя работать с детьми.
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