По словам папы, мальчик не сразу признался об этом случае. Но на следующий день утром он отказывался идти в садик.

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После разговора родители выяснили, что произошло. Мальчик рассказал, что воспитательница его ударила.

После этого родители сразу позвонили педагогу и спросили, почему она себе такое позволила. Однако ответ воспитательницы шокировал. Оказывается, ребенок сквернословил на площадке, после чего она ударила его по губам.

Работница садика считает, что все сделала правильно.

Но через некоторое время администрация детсада все же извинилась перед родителями и начала служебное расследование.

К слову, со львовской школы уволили учительницу начальных классов Ирину Федишин, которую родители обвиняли в буллинге по отношению к детям. Она словесно оскорбляла детей и била их за шкафом, чтобы никто не видел.