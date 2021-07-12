Мама Инна Гребцова с семьей переехала в Пятихатки год назад и решила остаться там жить. Женщина стала в очередь на место в детсаду еще в прошлом году, и в июне ее ребенка приняли.

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По ее словам, женщине сразу сказали, что поскольку они – приезжие, то за садик им надо будет платить вдвое больше.

"В первый же день я принесла все по списку: бумагу, антисептики, файлы и тому подобное, все, что нужно было. На следующий день я привела ребенка, его приняли. Но мне в след заведующая крикнула: "Одевайтесь приличнее, мы – государственное учреждение", – говорит Инна Гребцова.

Женщина подтвердила, что была одета в шорты и майку, потому что по домашним делам не успела собраться.

После этого, как рассказала Инна, заведующая стала приставать к одежде ее дочери.

Мы пришли в садик, на мое приветствие заведующая ответила: "А более приличной панамки не было для ребенка? И ребенок одет не по сезону". Я ответила, что в ее рюкзаке лежат кофты, шорты, майки на все случаи. На что получила ответ: "Нам что, бегать сейчас ее кофту или рюкзак искать?"

– говорит мама.

Также педагог несколько раз говорила маме одеть нормально маску. В то же время, по словам Инны, во время этого разговора восемь родителей привели своих детей и ни один из них не был в маске вообще.

После этих слов молодая женщина прямо спросила заведующую о ее предвзятом отношении к ней и отсутствии замечаний другим родителям. На это она ответила: "Ты видела на каких тачках они приезжают? Какое может быть к ним предвзятое отношение?", – уверяет Инна.

После конфликта с администрацией учреждения женщина решила не водить ребенка в этот детский сад. И по словам мамы, заведующая сказала, что ей все равно, куда она будет жаловаться или писать заявления, и что еще сама пожалеет.



Дочь Инны / Фото с ее фейсбук-страницы

В комментариях под постом женщины мнения жителей Пятихаток разделились. Одни стали на защиту коллектива детсада, где, по их словам, хорошо относятся к их детям, другие – что Инне не надо молчать и терпеть.

Что говорят в садике

Руководительница дошкольного учреждения "Малятко" в Пятихатках Виктория Полова рассказала свою версию событий.

Женщина говорит, что лишь сделала ей несколько замечаний насчет внешнего вида, когда мама привела ребенка в детсад раздетой, когда утром было не достаточно тепло.

Она была одета в коротких шортах и прозрачной майке, из-за которой выглядывал элемент купального костюма. Также она ребенка привела легонько одетого, когда было прохладно. Говорю: "Вы немножко не по погоде ребенка одели", ей не понравилось,

– говорит педагог.

Виктория Полова добавила, что о панамке речь вообще не шла.

Руководительница учреждения добавляет, что дочь Инны быстро адаптировалась к садику, поэтому не очень хочет, чтобы мать забирала документы. Относительно денег при зачислении (1400 гривен), о которых рассказывает Инна, в детсаду не знают.

К слову, в детском саду возле Запорожья мальчик пожаловался родителям на насилие от воспитательницы. Оказывается, что педагог ударила его по губам во время прогулки. Детали – в статье.