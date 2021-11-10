Заместитель городского головы Анастасия Чубина рассказала, что в горсовет Черкасс обратилась мама одного из воспитанников дошкольного учреждения с жалобами о насилии над ребенком.

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В городском Департаменте образования и гуманитарной политики была создана комиссия, которая проверила этот факт. Члены комиссии пообщались с родителями детей. Оказалось, что взрослые еще несколько лет назад наблюдали факты неправильного обращения с воспитанниками.

Детали конфликта в садике

Анастасия Чубина говорит, что буллинг проходил только в одной группе, где есть две воспитательницы.

Одна из них уже написала заявление по собственному желанию, другая тоже сначала хотела уволиться, но пошла на больничный. Своей вины они не признают. В коллективе абсолютно нездоровая атмосфера,

– добавила чиновник.

На вопиющую ситуацию в детском саду отреагировал и городской голова Анатолий Бондаренко. Он подтвердил некоторые факты, изложенные в заявлениях родителей еще в 2018 году.

Делом займется прокуратура

"Все материалы сегодня будут переданы в прокуратуру, и я прошу прокуратуру должным образом отреагировать, потому что такие факты не могут оставаться без должной реакции", – рассказал Анатолий Бондаренко.

Важно! В МОН рассказали, что с проявлением буллинга в школе сталкивается почти каждый третий ребенок, а каждый 10 ученик становится жертвой кибер-устрашения. Только в течение первого года действия в Украине закона о противодействии буллингу (травле) судами было рассмотрено более 300 дел.

Что делать родителям в случае буллинга от учителя

Если нарушают права ребенка, эти нарушения можно фиксировать, чтобы в дальнейшем использовать в качестве защиты в суде.

Когда педагог кричит на детей, обзывает их, то это в первую очередь нарушение достоинства ребенка. Это право, которое есть у каждого человека, в том числе и ребенка. Когда учитель кричит, оскорбляет, он нарушает права ученика,

– говорят юристы.

В случае буллинга над ребенком родители должны обращаться к директору или управлению учебного заведения, чтобы те провели расследование. А если эти ведомства не реагируют, то нужно обращаться в Министерство образования и писать письма к образовательному омбудсмену.

Если вину педагога докажут, то ему грозит дисциплинарное наказание – это выговор или даже увольнение. Кроме этого, учитель может быть привлечен к административному наказанию за буллинг.

К слову, в школе на Прикарпатье ученикам угрожают поставить их на учет в полицию, если они не будут слушать учителей или будут смотреть во время урока в телефон. Родителей возмущают методы, которыми директор наказывает учащихся за нарушение дисциплины. Подробности – читайте здесь.