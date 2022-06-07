С 1 сентября ученики и студенты вернутся к обучению в режиме оффлайн, – МОН

Украинские учебные заведения 1 сентября наконец вернутся к очной форме обучения. Для этого в школах должны обустроить места для укрытия в случае угрозы авиаудара.

О том, как будет происходить учебный процесс в Украине, рассказал в эфире национального телемарафона заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко.

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Как будут работать учебные заведения в Украине

1 сентября образовательный процесс в Украине возобновят в режиме офлайн. Все дети, студенты и ученики должны пойти в школы, университеты и колледжи профессионально технического образования. Я призываю наших детей готовиться к офлайн-процессу в украинском образовании,

– подчеркнул Витренко.

Он добавил, что работа учебных заведений в прифронтовых населенных пунктах будет зависеть от ситуации безопасности.

Напомним, ранее мэр Львова Андрей Садовый говорил, что школы в городе откроют 1 сентября. Однако чиновник отмечал, что дети вернутся в школьные стены только в том случае, если не будет каких-либо экстремальных ситуаций.

По словам Садового, тем школам, у которых нет бомбоубежищ, нужно найти укрытие в соседних учреждениях.

В школьную программу внесут изменения

Российская армия с 24 февраля разрушила в Украине 20% школ и детских садов. Президент Владимир Зеленский поручил до 1 сентября возобновить как можно больше учебных заведений . В некоторых школах ремонт займет около месяца, ведь повреждения там незначительны. Однако есть полностью разрушенные учебные заведения, которые нужно сносить и строить с нуля.

Витренко также рассказал, что в украинскую обучающую программу внесут изменения. Они относятся к предметам "мировая литература" и "история". При Министерстве образования и науки работают рабочие группы, которые занимаются этим вопросом. До 15 июня эти группы должны представить результаты обсуждений.

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Замминистра подчеркнул, что украинские ученики не будут читать роман российского писателя Льва Толстого "Война и мир". Все произведения, возвеличивающие русские войска, исчезнут из программы. Новых учебников в школах скорее всего не будет. В то же время учителя получат обновленный план работы.

Кроме того, МОН хочет усилить национально-патриотическое воспитание молодого поколения. А в программе предмета "Защита Отечества" будут добавлены темы о правилах поведения с минами и взрывоопасными предметами. Ведь в нынешних условиях это очень важно.

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