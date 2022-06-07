О том, как пройдет учебный процесс в Украине, рассказал в эфире национального телемарафона заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко.
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Как будут работать учебные заведения в Украине
1 сентября образовательный процесс в Украине возобновят в режиме офлайн. Все дети, студенты и ученики должны пойти в школы, университеты и колледжи профессионально технического образования. Я призываю наших детей готовиться к офлайн процессу в украинском образовании,
– подчеркнул Витренко.
Он добавил, что работа учебных заведений в прифронтовых населенных пунктах будет зависеть от ситуации безопасности.
Напомним, ранее мэр Львова Андрей Садовый говорил, что школы в городе откроют 1 сентября . Однако чиновник отмечал, что дети вернутся в школьные стены только в том случае, если не будет каких-либо экстремальных ситуаций.
По словам Садового, тем школам, у которых нет бомбоубежищ, нужно найти укрытие в соседних учреждениях.
В школьную программу внесут изменения
Витренко также рассказал, что в украинскую обучающую программу внесут изменения. Они относятся к предметам "мировая литература" и "история". При Министерстве образования и науки работают рабочие группы, которые занимаются этим вопросом. До 15 июня эти группы должны представить результаты обсуждений.
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Замминистра подчеркнул, что украинские ученики не будут читать роман российского писателя Льва Толстого "Война и мир". Все произведения, возвеличивающие русские войска, исчезнут из программы. Новых учебников в школах скорее всего не будет. В то же время учителя получат обновленный план работы.
Кроме того, МОН хочет усилить национально-патриотическое воспитание молодого поколения. А в программе предмета "Защита Отечества" будут добавлены темы о правилах поведения с минами и взрывоопасными предметами. Ведь в нынешних условиях это очень важно.