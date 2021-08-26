Известно, что Министерство образования Румынии планирует ввести карантин для педагогов, если показатель заболеваемости COVID-19 будет выше 6 случаев на тысячу населения.

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В таком случае все учителя должны иметь сертификат о вакцинации. Если его нет – то невакцинированные учителя будут сдавать ПЦР-тест каждые 72 часа. Правда, тесты будут делаться за счет государства.

Если же они не согласны на такое тестирование, то этим учителям мы не сможем позволять продолжать преподавание в классах,

– отметили в управлении образования.

Невакцинированных учителей, которые откажутся сдавать ПЦР-тесты, могут перевести на дистанционную работу или отправить в неоплачиваемый отпуск, пока эпидемиологическая ситуация не улучшится.

Что с ПЦР-тестами для учителей в Украине

Похожие случаи с ПЦР-тестами есть и в некоторых областях Украины. Да, на Тернопольщине во время усиленного карантина невакцинированные учителя должны будут делать ПЦР-тесты каждую неделю, чтобы школы смогли работать в очном режиме.

Также заставляют вакцинироваться учителей в Черновцах. Заместитель городского головы рассказал, что учителя, которые не вакцинировались, будут еженедельно делать ПЦР-тесты за свои средства. А если в школе менее 80% привитых педагогов, то там не получат средства на ремонт, новую мебель и технику.

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В то же время образовательный омбудсмен считает, что если прохождение ПЦР-теста является условием доступа к работе, то этот тест должен быть бесплатным для учителей. Иначе, по его словам, это нарушение прав, ведь тесты дорогие.

К слову, в постановлении правительства сказано, что при усиленном карантине (если регион перейдет в желтую, оранжевую или красную зону) будут работать только те школы, где вакцинировано 80% персонала учебного заведения.

Сейчас вакцинация добровольная. Но МОН совместно с местными властями проводит разъяснительную кампанию, чтобы донести людям необходимость сделать прививки и сохранить свое здоровье.