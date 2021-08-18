Руководителя управления образования в Киеве подозревают в растрате 2 миллионов на ремонте школ

Киевская городская прокуратура вручила подозрение начальнику управления образования Святошинской районной госадминистрации в Киеве Алексею Сукенникову. Его подозревают в растрате 2 миллионов гривен, которые выделили на реконструкцию школ.

Хищение на ремонте школ

В декабре 2020 года управление образования Святошинской РГА заключило 12 договоров с 8 подрядными организациями на ремонт школ.

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По версии правоохранителей, чиновник подписал акты приемки выполненных строительных работ, достоверно зная, что в документы внесены ложные сведения.

Речь идет о завышенных объемах строительных работ и работы, которой вообще не выполнили, однако отметили в акте выполненных работ. Сумма растраты достигает 2 миллионов гривен.

Сукенникову уже вручили подозрение. Сейчас решаются вопросы об избрании ему меры пресечения. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Хищение на ремонте садиков

Киевская городская прокуратура разоблачила схему растраты средств должностными лицами Коммунального предприятия "Житлоинвестбуд-УКБ" во время проведения работ по капитальному ремонту садиков, расположенных на территории Печерского, Оболонского, Соломенского и Дарницкого районов столицы.

По данным следствия, работы выполнены подрядчиками не в полном объеме и по значительно завышенным ценам, а бюджетные средства в сумме около 30 миллионов гривен, полученные за якобы выполненные работы, пошли на расчетные счета предприятий с признаками фиктивности. Кроме того, победители закупок являются связанными между собой лицами.

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К слову, также в Киеве объявили подозрение за хищение почти полмиллиона гривен на закупке школьной мебели. Правоохранители уже провели обыски в Администрации и в помещениях фигурантов дела. Детали – читайте в статье.