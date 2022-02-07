В Ровно учительница ела во время онлайн-урока: чавкала и гремела посудой

В Ровно учительница решила позавтракать во время онлайн-урока. Но таким поведением она смутила детей, ведь постоянно чавкала и стучала посудой.

Житель Ровно и преподаватель с многолетним стажем Иван Цимбалюк рассказал в соцсетях, что побывал на онлайн-уроке дочери, которая учится в 9 классе. И он остался недоволен тем, что услышал.

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После урока он написал эмоциональное сообщение. По его словам, учительница во время урока "хлебала" и "чавкала" на кухне.

К тому же он заявил, что учительница не объяснила тему урока, а лишь дала "номера параграфов на домашнюю работу".

Публикация Ивана Цимбалюка в фейсбуке / Скриншот

Отметим, что речь идет об учительнице школы №15.

Как отреагировала учительница

Как пишет РадиоТрек, с ними связалась зауч школы Ирина Верховая. Женщина передала ответ учительницы на эмоциональное сообщение отца.

По ее словам, администрация школы опросила детей и они подтвердили, что урок был проведен полностью. К тому же, как она сказала, урок был начат вовремя, в 8:30. А на уроке шестеро школьников получили оценки.

Директор заверила, что легко оболгать учителя, а хуже всего, что будут верить родителям, а не учителю. Она добавила, что были подведены выводы, выставлены оценки и четко определено домашнее задание.

А то, что я "позволяла" иногда сделать глоток чая, потому что у меня болит горло после COVID-19, то я человек, а не робот. Стыдно должно быть вам, человеку, считающему себя психологом,

– ответила учительница.

К слову, онлайн-обучение в украинских школах снова стало массовым из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19 и ОРВИ. МОН рекомендовало школам, колледжам и вузам перейти на онлайн-обучение. Что нужно знать о дистанционном обучении в школах – читайте в статье.