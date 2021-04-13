Правоохранители начали досудебное расследование. Они назначили ряд дополнительных экспертиз и допросов.
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Что известно об избиении в спортивной школе
- Коллективное заявление в полицию подали 12 апреля.
- Родители обвиняют двух женщин-тренеров в использовании неприемлемых методов тренировки и воспитания детей.
- Речь идет о нескольких эпизодов, которые произошли в 2019 и 2020 годах.
- Преподавательницы по плаванию якобы нанесли телесные повреждения детям.
- В полиции открыто уголовное производство по статье об умышленных легких телесных повреждениях.