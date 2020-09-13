В Ровно школьники в полночь поздравляли учителя с днем рождения: соседи вызвали полицию – видео
Ученики выпускного класса решили первыми поздравить своего учителя с днем рождения. В полночь они пришли под его дом с тортом, громко исполняя песню "18 мне уже" группы "Руки вверх". Соседям такая инициатива не понравилась – они вызвали полицейских.
В полночь с тортом и под "Руки Вверх"
Оригинально поздравить своего учителя решили ученики СШ №1 Ровно, сообщает "Радио ТРЕК".
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Андрею Малиновскому 10 сентября исполнилось 39 лет. Он – тренер по бейсболу и преподаватель физкультуры в СОШ №1, а также и классный руководитель.
Его ученики перешли в 11 класс, и весной им придется распрощаться с педагогом. Поэтому в день рождения своего классного руководителя дети решили устроить ему незабываемое зрелище.
В полночь с тортом они пришли к многоэтажке на улице Небесной Сотни, где проживает учитель.
Видео Малиновский опубликовал в своем инстаграме. На нем школьники довольно громко исполняют песню группы Руки вверх! "18 мне уже". Учителю такое поздравление очень понравилось.
Соседям инициатива не понравилась
Однако старания учеников оценили не все. В частности, соседи учителя, которые пожаловались полиции на шум и вызвали патрульных.
Школьники объяснили правоохранителям, что пришли поздравить учителя. В конце концов никого не задержали.
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Оригинальное поздравление учителя от школьников: смотрите видео
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