Об инциденте рассказала мать девочки. Конфликт между парнем и ее дочерью Сашей вспыхнул возле раздевалки.

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Женщина сказала, что Саша уже собиралась домой, когда к ней подошла одноклассница и в шутку дернула за куртку. Из-за этого школьница случайно толкнула парня.

По словам женщины, толчок якобы и разозлил парня. Он начал избивать ее дочь. Не остановился, даже когда она уже была на полу – тогда продолжал наносить удары ногами. Мальчика никто не остановил.

Точно воссоздать картину инцидента сложно. Саша мало что помнит, а учителя знают о происшествии со слов очевидцев. Поэтому родители избитой школьницы сетуют, что в заведении нет камер – запись помогла бы разобраться в том, что произошло.

Какая травмы получила девочка

После столкновения с парнем Сашу положили в больницу. У нее диагностировали:

сотрясение мозга,

ушибы внутренних органов,

многочисленные ушибы и гематомы.

По состоянию на 23 декабря школьницу уже выписали, она продолжает лечиться дома. Родители ребенка отметили, что кроме физических травм, у Саши стресс, она очень испугалась.

Интересно! Как пишут СМИ, парень занимается борьбой. Мальчика воспитывают бабушка и дедушка. Мать работает за границей, но когда узнала об инциденте, решила приехать домой.

Что говорят в полиции

В Нацполиции Ровно сообщили, что инцидент произошел 13 декабря. Правоохранители уже начали досудебное расследование, предварительно квалифицировав дело по статье 125 об умышленном нанесении легких телесных повреждений.

Санкция статьи предусматривает:

штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан;

или общественные работы на срок до 200 часов,

или исправительные работы на срок до года.

Отметим, в Днепре в школе №29 издеваются над учеником 6 класса – толкают и наносят удары по телу. Его мама говорит, что якобы ни учителя, ни директор школы не обращают внимания на то, что ее сына обижают и бьют в школе.

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