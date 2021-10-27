Ровно переходит в красную зону: пойдут ли школьники и студенты на дистанционку
Источник:фейсбук Александра Третяка
30 октября Ровно переходит в красную зону карантина, которая будет действовать на территории региона не менее трех недель. Как будут работать сады, школы и вузы – читайте в статье.
Работа школ в Ровно
Сейчас у школьников продолжаются каникулы – с 23 по 31 октября. Что касается следующей недели – будет принято дополнительное решение.
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Но отметим, что постановление правительства определило, что очно работать могут только те учреждения, где вакцинировано 100% работников. В противном случае школы (5 – 11 классы) будут переходить на дистанционку.
Работа садиков в Ровно
Детские сады продолжают свою работу в обычном режиме при наличии COVID-сертификатов вакцинации у персонала заведения.
Работа вузов в Ровно
Как узнало "Суспільне", в Ровненской области все государственные университеты перешли на дистанционное обучение.
- Национальный университет водного хозяйства и природопользования – с 26 октября обучение там проходит дистанционно для всех студентов. Занятия проводят через обучающую платформу Moodle, куда преподаватели загружают задания.
В НУВХП количество вакцинированных работников университета превышает отметку в 80%. Дистанционная форма обучения пока продлится три недели.
- Национальный университет "Острожская академия" – дистанционное обучение там планировали начать с 1 ноября, впрочем, из-за перехода Ровyенщины в красную зону его начали на неделю раньше. Занятия в вузе также проводятся через Google meet.
По состоянию на 26 октября в "Острожской академии" вакцинировались более 86% работников. Официальную дату перехода на очное обучение в вузе пока не называют.
- Ровненский государственный гуманитарный университет – там дистанционное обучение в вузе началось с 25 октября, согласно рекомендациям МОН Украины.
"Онлайн-обучение в РГГУ для соискателей высшего образования дневной и заочной форм обучения будет проходить пока до 15 ноября. Для этого в вузе организовали электронные учебные курсы", – рассказал представитель вуза Николай Пикула.
В вузе, по его словам, вакцинировались более 80% работников. С начала года коронавирусом там инфицировались 12 педработников.
Ограничение красной зоны в Ровно
Введение красной зоны в городе означает запрет на работу кафе и ресторанов, ТРЦ, кинотеатров, театров, непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров, заведений культуры. Также запрещается проведение массовых мероприятий.
Однако всех этих ограничений можно избежать при наличии у посетителей и рабочих заведений отрицательного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата о вакцинации.
Общественный транспорт также продолжит работу в обычном режиме при соблюдении перевозки количества пассажиров не более, чем предусмотрено в регистрационных документах транспортного средства.
Текст публикации Александра Третяка:
Красная зона на территории Ровненской городской территориальной общины будет действовать как минимум три недели. В случае улучшения показателей (повышение темпов вакцинации, снижение уровня заболевания) ограничение красной зоны может быть отменено.
Каникулы у школьников продлятся с 23 по 31 октября. На следующей неделе будет принято дополнительное решение. Детские садики продолжают свою работу в обычном режиме при наличии сертификатов вакцинации у персонала заведения.
Работают другие учебные заведения, все работники которых получили сертификат о полном курсе вакцинации от COVID-19.