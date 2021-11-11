В Ровно отстранили более тысячи педагогов: некоторые увольняются, чтобы не вакцинироваться

На Ровненщине более тысячи работников школ отстранили от работы из-за отсутствия сертификата о прививке от коронавируса. Почему педагоги не хотят вакцинироваться и в каких общинах области вакцинировали всех работников – читайте в статье.

Директор департамента образования и науки Ровненской ОГА Петр Коржевский рассказал, что больше всего непривитых работников в Сарненской территориальной общине. Уже с 8 ноября непривитых учителей начали отстранять от работы.

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Всего на Ровненщине сейчас вакцинировано более 90% работников образовательной отрасли. По состоянию на 8 ноября, более 41 тысячи из 45 педработников.

В каких общинах вакцинировали всех работников школ? Петр Коржевский рассказал, что есть примеры, где все педагоги понимают ответственность и вакцинировались от COVID-19.

Я могу понять лишь тех педагогов, которые имеют противопоказания, которые переболели и это еще не дает им возможности вакцинироваться,

– добавил чиновник.

Зато в Сарненской теробщине – больше всего невакцинированных. Известно, что в Ровненской области отстранили от работы уже более тысячи непривитых работников образования.

Сколько педагогов в Ровно отстранили:

из садиков – 338 работников,

из школ – 914 работников,

из учреждений внешкольного образования – 15 человек,

из профтехов – 30 работников,

из вузов – почти 250 работников.

Почему учителя в Ровно не вакцинируются

В селе Трискини Сарненского района есть 20 школ, где не вакцинировались 100% работников.

В Сарненской общине из 32 учреждений – только 16 работают на очном обучении, и 16 – на дистанционном. "Очно учатся только ученики начальной школы", – говорит председатель Сарненской общины Руслан Серпенинов.

Учителя чаще всего отказываются вакцинироваться из-за религиозных взглядов. "Аргументом одного из присутствующих на встрече было то, что что-то из самолетов распыляют на население", – добавил глава общины.

Некоторые учителя увольняются, чтобы не вакцинироваться

По словам главы местного Департамента образования, в области уволились десять работников школ, чтобы не вакцинироваться.

Петр Коржевский прогнозирует чрезмерную нагрузку на вакцинированных работников образования, работающих на замене. В случае дистанционного обучения, школы могут привлекать работников на условиях гражданско-правовых сделок.

Мне обидно слышать такое от педагогов, и если у них возникнет такое желание – не работать в учебном заведении, то педагогов в области достаточно, чтобы обеспечить образовательный процесс,

– добавил он.

Сейчас в городе более 4,7 тысячи активных больных COVID-19. За минувшие сутки, 10 ноября, зарегистрировано 327 новых случаев заболевания коронавирусом среди жителей, в области – 985 случаев.

На каких условиях происходит отстранение? Коржевский подчеркнул, что отстраненный работник не имеет права осуществлять педагогическую деятельность. Он не уволен, но будет без зарплаты на время отстранения.

Если у педагога есть документы, которые дают основания работать, его не отстраняют. В том числе даже если у него лишь одна доза вакцины или справка о противопоказаниях.

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Отметим, что невакцинированных работников учебных заведений начали отстранять от работы с понедельника, 8 ноября. Сколько учителей в регионах Украины уже отстранили – читайте в статье.

К слову, в городе Коломыя на Ивано-Франковщине у нескольких педагогов учебных заведений обнаружили поддельные сертификаты о прохождении вакцинации против COVID-19. В отношении них открыли уголовные производства. Детали – читайте по ссылке.