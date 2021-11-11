Директор департамента образования и науки Ровненской ОГА Петр Коржевский рассказал, что больше всего непривитых работников в Сарненской территориальной общине. Уже с 8 ноября непривитых учителей начали отстранять от работы.
К теме До сих пор не вакцинировані более 5% учителей, – Шкарлет рассказал, в каких областях отстают с прививкой
Всего на Ровненщине сейчас вакцинировано более 90% работников образовательной отрасли. По состоянию на 8 ноября, более 41 тысячи из 45 педработников.
В каких общинах вакцинировали всех работников школ? Петр Коржевский рассказал, что есть примеры, где все педагоги понимают ответственность и вакцинировались от COVID-19.
Я могу понять лишь тех педагогов, которые имеют противопоказания, которые переболели и это еще не дает им возможности вакцинироваться,
– добавил чиновник.
Зато в Сарненской теробщине – больше всего невакцинированных. Известно, что в Ровненской области отстранили от работы уже более тысячи непривитых работников образования.
Сколько педагогов в Ровно отстранили:
- из садиков – 338 работников,
- из школ – 914 работников,
- из учреждений внешкольного образования – 15 человек,
- из профтехов – 30 работников,
- из вузов – почти 250 работников.
Почему учителя в Ровно не вакцинируются
В селе Трискини Сарненского района есть 20 школ, где не вакцинировались 100% работников.
В Сарненской общине из 32 учреждений – только 16 работают на очном обучении, и 16 – на дистанционном. "Очно учатся только ученики начальной школы", – говорит председатель Сарненской общины Руслан Серпенинов.
Учителя чаще всего отказываются вакцинироваться из-за религиозных взглядов. "Аргументом одного из присутствующих на встрече было то, что что-то из самолетов распыляют на население", – добавил глава общины.
Некоторые учителя увольняются, чтобы не вакцинироваться
По словам главы местного Департамента образования, в области уволились десять работников школ, чтобы не вакцинироваться.
Петр Коржевский прогнозирует чрезмерную нагрузку на вакцинированных работников образования, работающих на замене. В случае дистанционного обучения, школы могут привлекать работников на условиях гражданско-правовых сделок.
Мне обидно слышать такое от педагогов, и если у них возникнет такое желание – не работать в учебном заведении, то педагогов в области достаточно, чтобы обеспечить образовательный процесс,
– добавил он.
На каких условиях происходит отстранение? Коржевский подчеркнул, что отстраненный работник не имеет права осуществлять педагогическую деятельность. Он не уволен, но будет без зарплаты на время отстранения.
Если у педагога есть документы, которые дают основания работать, его не отстраняют. В том числе даже если у него лишь одна доза вакцины или справка о противопоказаниях.
Читайте также На Киевщине почти 800 учителей отстранили из-за отсутствия прививки
Отметим, что невакцинированных работников учебных заведений начали отстранять от работы с понедельника, 8 ноября. Сколько учителей в регионах Украины уже отстранили – читайте в статье.
К слову, в городе Коломыя на Ивано-Франковщине у нескольких педагогов учебных заведений обнаружили поддельные сертификаты о прохождении вакцинации против COVID-19. В отношении них открыли уголовные производства. Детали – читайте по ссылке.