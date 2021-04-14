Соответствующее решение приняла городская комиссия ТЭБ и ЧС. К учебному процессу должны вернуться все заведения, независимо от формы собственности.

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Городские власти получали массовые обращения родителей

Также в обычном режиме будут работать школы эстетического воспитания и заведения клубного типа.

Мы получали массовые обращения от родителей о возобновлении очного обучения для старшеклассников, а также от творческих коллективов, которые просят возобновить проведение репетиций. Речь не идет о проведении массовых мероприятий или выступлений, но дети должны возобновить свое обучение, – пояснила заместитель мэра Марина Кузмичева.

В горсовете обещают усилить контроль над соблюдением эпидемиологических мероприятий и осуществлять ежедневный мониторинг в учебных заведениях.

Обратите внимание! Раньше в школу ходили только ученики начальной школы, остальные учились дистанционно.

Карантинные ограничения ужесточили 24 марта

Карантинные ограничения в Ровно ужесточили 24 марта. На такой шаг городские власти пошли, чтобы областной центр не попал в красную зону.