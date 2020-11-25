В соцсети обнародовали видео с жесткой дракой школьниц в Ровно. Семиклассница таскала другую ученицу за волосы, а потом повалила на землю и била руками и ногами.

Инцидент произошел 22 ноября возле школы, где девушки и встретились. Видео обнародовал телеграм-канал Rivne_1283.

Важно Скандалы в школах, обучение во время карантина и зарплаты учителей: итоги недели в образовании

На видео видно, как 12-летняя девушка бьет свою оппонентку руками и ногами из-за того, что та распускала о ней сплетни. Так, все началось со словесной перепалки школьницы и перешло в драку.

Семиклассница повалила на землю 16-летнюю девушку и начала бить ее руками по голове и ногами по телу. "В это время это снимала на телефон 23-летняя жительница Ровно, которая и опубликовала видео в соцсети", – сообщили в полиции.

Смотрите видео драки школьниц в Ровно:

Правоохранители уже открыли производство, однако отвечать за избиение придется не участницам драки, а их родителям.

В полиции добавили, что 12-летнюю девушку, ученицу 7 класса, воспитывает бабушка. Ее мать проживает отдельно с сожителем. Кроме того, как сообщают в школе, обучение девушки и ее поведение – на низком уровне.