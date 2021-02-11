В Ровно, как и в столице, 11 и 12 февраля закроют школы из-за ухудшения погодных условий. Детей переведут на дистанционное обучение.

Городской голова Александр Третьяк отметил, что детские сады будут работать.

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Из-за ухудшения погоды учебные заведения в нескольких областях не работают. Так, в Киеве тоже приняли решение закрыть школы и садики на два дня, а во Львове ученики лишь некоторых школ остались дома.

Мэр Ровно рассказал, что городская комиссия ТЭБ и ЧС решила, что 11 и 12 февраля в городе обучение в школах будет дистанционным.

Школьники останутся дома, но будут учиться через интернет. Детские сады будут работать в привычном режиме. Это касается только этих двух дней недели,

– сказал Третьяк.

По его словам, школы не будут работать из-за "тяжелой" погоды, и в городе хотят уменьшить нагрузку на транспортную и образовательную инфраструктуру.

Третьяк также порекомендовал всем работодателям по возможности перевести работников на дистанционную работу. "Если есть возможность, то пусть ваш работник работает из дома. Где это невозможно, то пусть будет обычный рабочий день", – добавил он.

Мэр Ровно добавил, что в городе ожидают мокрый снег, а температура днем опустится до -10 градусов мороза.

Непогода в Украине. 11 февраля в большинстве областей Украины будет снежить. Спасатели предупреждают, что выпадет много снега, а на дорогах ожидается гололедица. Из-за непогоды на некоторых дорогах ограничили движение, а без электричества остались более 10 населенных пунктов.