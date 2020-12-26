Сеть всколыхнуло возмутительное видео, на котором 2 несовершеннолетние девушки прямо во время урока курят сигарету. Инцидент произошел в одной из школ Ровно.

Видео инцидента попало в сеть. Об этом сообщает "Ровно 1".

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Детали инцидента

На обнародованном видео видно, как 2 девочки, пригнувшись, за партой по очереди курили сигарету. По словам автора видео, все это происходило во время урока "Искусство". Этот предмет преподают ученикам с 5 по 9 классы. Пока неизвестно, сколько лет ученицам.

Автор видео отметил, что школьницы курили, пока учительница рассказывала классу о фонтане Игоря Стравинского в Париже. Учительница того, что происходило, очевидно, на одной из задних парт, не заметила.

Заметим, что пока реакции школы, где это происходило, нет.

Реакция соцсетей

Мысли пользователей сети разделились: одни обвиняли родителей девушек, а другие – учительницу. Однако большинство комментаторов соглашаются с тем, что девушек должны наказать, а их родители должны заплатить штраф.

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