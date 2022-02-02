В Ровненской области внезапно умерла ученица 4 класса

В одном из сел Ровненщины произошла трагедия. Там внезапно оборвалась жизнь девочки, которая училась в 4 классе.

Об этом рассказала Светлана Постоева, которая работает в секторе образования, молодежи и спорта Высоцкого территориального общества. Трагическое известие она сообщила в фейсбуке вечером 1 февраля.

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Что сообщили

Девочка училась в 4 классе школы имени Килины Хомич в селе Людинь Ровненской области. Знакомые и близкие отзываются о ней как о жизнерадостном, веселом и дружелюбном ребенке. Известно, что у умершей есть сестра-близнец.

Нет слов, чтобы выразить всю скорбь. Невероятно тяжело пережить такую ​​потерю родителям, потому что самое ужасное в жизни – хоронить своего ребенка,

– подчеркнула Постоева.

Она выразила соболезнования семье школьницы от имени руководителя, депутатов и работников Высоцкого сельского совета, а также педагогов. "Дети не умирают. Они становятся ангелами и смотрят на нас с небес", – написала женщина.

Причина внезапной смерти

Постоева не упоминала о причинах смерти школьницы. Впрочем, в комментариях к сообщению пользовательница соцсети Мария Приходько написала, что у девочки внезапно остановилось сердце.

Другие трагические случаи в Украине

Осенью 2021 года в школе в Полтаве умерла 10-летняя ученица лицея №33. Ребенку стало плохо на уроке физкультуры.

Ранее умерла 12-летняя школьница в Каменском на Днепропетровщине. В полиции объяснили, что у нее были хронические болезни.

Сообщение Постоевой в фейсбуке:

Сообщение о смерти ученицы 4 класса Людинского ЗОСО имени К. Хомич Высоцкого сельского совета, глубокой болью отозвалось в сердцах тех, кто знал эту жизнерадостную девочку. В нашей памяти она навсегда останется доброй, веселой, дружелюбной. Это непоправимое горе для родителей, сестры-близняшки, родных, близких, друзей и одноклассников. Нет слов, чтобы выразить всю тоску и скорбь. Невероятно тяжело пережить такую ​​потерю родителям, потому что самое ужасное в жизни – хоронить своего ребенка. Сельский председатель, исполнительный комитет, аппарат Высоцкого сельсовета, депутаты, вся образовательная семья выражают искренние соболезнования семье. Дети не умирают – они становятся ангелами и смотрят на нас с небес! Светлая память. Царство небесное!