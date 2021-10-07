В Ровненской области учитель танцев развращал 10-летнюю девочку: подробности

В Ровненской области суд признал 22-летнего учителя танцев виновным в развращении 10-летней ученицы. Его осудили на 3 года условно и отстранили от преподавания в течение этого срока.

Мужчина признал свою вину и извинился перед матерью потерпевшей в зале суда. Он согласился оплатить 30 тысяч гривен по иску родителей и 20 тысяч, которые они потратили на услуги адвоката. Учитель заплатит 100 тысяч гривен моральной компенсации.

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Как учитель развращал девочку

Следствие установило, что с конца января до середины февраля 2021 года учитель танцев развращал свою ученицу.

Он присылал ей фото своих гениталий, вел переписку сексуального характера и побудил девочку присылать ему ее эротические фото и видео.

Но однажды эту переписку увидела мама девочки и начала расспрашивать дочь. И объяснила, что никому не рассказала из-за страха, что учитель встретит ее или покажет кому-то ее фото.

Впоследствии девочка рассказала детскому психологу, что любит танцы, но не может ходить на занятия, поскольку учитель касался ее тела и заставлял присылать интимные фото.

Ребенок был в депрессивном состоянии... Она боится посещать кружки и ходить в школу, ей причинена значительная моральная травма,

– отметили в суде.

Учитель также рассказал, что общался со старшей сестрой своей ученицы. Они познакомились в инстаграме. Он и ей прислал фото своего полового органа и видео с мастурбацией. После чего, просил скинуть откровенные фото своего тела, на что она отказала.

К слову, суд в Мариуполе вынес приговор по делу местного жителя. Мужчину признали виновным в изнасиловании 10-летней девочки.

Известно, что злоумышленник, угрожая ножом, заставил девочку идти вместе с ним. Над ребенком мариуполец поиздевался вблизи сарая на территории бывшего детского сада. За это преступление он проведет 12 лет в местах лишения свободы.