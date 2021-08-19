На Ровненщине новый лицей трещит по швам: родители переживают за жизнь детей

В селе Песков, на Ровненщине, трещит по швам новый лицей. Заведение открыли в 2017 году, но стены уже в щелях, некоторые начали обваливаться, просел фундамент.

Родители боятся за жизнь своих детей. Следствие установило, что подрядчик отмыл почти 400 тысяч гривен на строительстве и выполнил его некачественно.

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В 2017 году лицей помпезно открывали при участии чиновников

Тогда на торжество приехал и тогдашний вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко. Первые разрушения учреждения, его работники увидели почти сразу.

Говорят, протекала крыша, начал вздуваться линолеум на полу, вскоре появились первые трещины на стенах, просел фундамент. Сейчас некоторые щели увеличились на столько, что в них можно просунуть руку.



В лицее образовались огромные трещины / Скриншот с видео 24 канала

Работники своими силами стараются устранять недостатки, но не все удается.

"Стены внутри гниют, штукатурка просто разваливается", – отметил рабочий по ремонту и обслуживанию лицея Николай Кондратюк.

Родители напуганы

Здесь учатся 280 учеников из 7 сел. Сейчас их родители напуганы состоянием здания.

Погибнут наши дети – это хуже всего. Я думаю, что это халатность и отмывание денег,

– считает мать 2 школьников Валентина Василечко.

Директор лицея говорит, с первых дней, как обнаруживала разрушение, сразу звала подрядчика строительства. Сперва рабочие приезжали и устраняли мелкие недочеты. Однако в последнее время никаких работ не проводилось.



Щели в стенах лицея / Скриншот с видео 24 канала

"Они приезжают, обещают, что устранят, но постоянно ищут причины", – заявила директор Песковского лицея имени Героев-земляков Любовь Тхоревская.

Как реагирует фирма, строившая лицей

Лицей строили в рекордный срок – 1,5 года. Общая стоимость работ почти 47 миллионов гривен государственных средств. Работы выполняло ООО "Стиль – Декор". Главный офис фирмы в Ровно. Однако дверь никто не открыл. Прораб по телефону говорит, состояние школы не их вина, а естественная болотистая местность.

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Работники лицея такую версию отрицают, говорят все из-за несоблюдения норм строительства.

"Стяжка залита в зимнюю пору. Пришла весна, почва растаяла, и образовалось воздушное пространство. Арматура изначально держала, а ведь оно имеет вес. Поэтому оно проседает и происходит разрушение", – объяснил заведующий хозяйством Песковского лицея Александр Трофимчук.

Что грозит директору фирмы

По качеству строительства уже проведено несколько экспертиз. Установлено, что немало работ по возведению лицея, выполнено некачественно, а некоторые сделаны только на бумаге. Уголовное производство по данному факту уже направлено в суд.

"Грозит от 3 до 8 лет лишения свободы, наложен арест на имущество обвиняемого в сумме 1,5 миллиона гривен", – отметил прокурор Ровненской областной прокуратуры Назар Гандзилевский.

Реакция Ровненской ОГА

Заказчиком работ был департамент по вопросам строительства и архитектуры Ровненской облгосадминистрации. Сейчас там думают, как устранить недостатки в лицее до 1 сентября.

"Руководство департамента УКП (Управление капитального производства – 24 канал) работает с подрядной организацией, выясняем причины возникновения трещин, по результатам будут приняты определенные решения", – пояснил первый заместитель главы Ровненской ОГА Сергей Подолин.



Родители боятся отпускать детей на учебу / Скриншот с видео 24 канала

Прораб по телефону пообещал, что строительная фирма все недостатки устранит за свой счет. Но когда – не уточнил.

Сейчас в лицее планируют закрыть часть помещения, где больше всего прошло разрушение и уроки там не проводить. А вот родители более категоричны. Говорят, если к осени лицей не приведут в порядок, детей 1 сентября в школу не пустят.