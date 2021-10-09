На Ровненщине непривитых от полиомиелита детей не будут допускать к обучению

В Ровненской области уже 7 детей больны полиомиелитом. Власти решили, чтобы предотвратить распространение, не позволять невакцинированным детям посещать обучение.

Соответствующее решение приняла комиссия по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям. К тому же детей повторно вакцинируют от полиомиелита.

К тому же На Ровненщине детей повторно вакцинируют от полиомиелита

Непривитые от полиомиелита не будет посещать школу

Согласно решению комиссии, с 11 по 22 октября врачи проведут неотложный "нулевой" тур вакцинации детей до 5 лет. Следующие три раунда иммунизации будут продолжаться в течение 90 дней. Поэтому вакцинацией планируют охватить всех детей до 5 лет в Ровненской области.

Впрочем, сейчас для невакцинированных детей будут действовать ограничения: их не будут допускать к обучению. Таких детей обеспечат другими формами занятий.

Как заявил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, уровень иммунизации детей от полиомиелита в Украине является недостаточным. Лишь 53% детей до года получили плановые прививки в 2021 году.

Учитывая случай заболевания полиомиелитом, теперь должны осуществить дополнительный тур и вакцинировать всех детей региона, чтобы защитить детей от инфицирования,

– отметил Кузин.

Полиомиелит в Украине: главное

6 октября подтвердили случай паралича в результате полиомиелита у 1,5-летнего ребенка из Ровненской области.

Родители сознательно отказались от прививок по религиозным убеждениям. В их семье 10 детей.

Позже стало известно, что в семье заболели еще шестеро детей.

Последний раз в Украине фиксировали заболевание полиомиелитом в 2015 году.