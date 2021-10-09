Соответствующее решение приняла комиссия по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям. К тому же детей повторно вакцинируют от полиомиелита.

К тому же На Ровненщине детей повторно вакцинируют от полиомиелита

Непривитые от полиомиелита не будет посещать школу

Согласно решению комиссии, с 11 по 22 октября врачи проведут неотложный "нулевой" тур вакцинации детей до 5 лет. Следующие три раунда иммунизации будут продолжаться в течение 90 дней. Поэтому вакцинацией планируют охватить всех детей до 5 лет в Ровненской области.

Впрочем, сейчас для невакцинированных детей будут действовать ограничения: их не будут допускать к обучению. Таких детей обеспечат другими формами занятий.

Как заявил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, уровень иммунизации детей от полиомиелита в Украине является недостаточным. Лишь 53% детей до года получили плановые прививки в 2021 году.

Учитывая случай заболевания полиомиелитом, теперь должны осуществить дополнительный тур и вакцинировать всех детей региона, чтобы защитить детей от инфицирования,

– отметил Кузин.

Обратите внимание! По данным Минздрава, в большинстве случаев болезнь сначала протекает незаметно, что ухудшает шансы больного на выздоровление. Впоследствии появляются разные признаки, зависящие от формы вируса. Инкубационный период болезни от 2 до 35 суток, чаще 7 – 14 суток.

Полиомиелит в Украине: главное