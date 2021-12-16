Об этом сообщил первый заместитель председателя Ровненской ОГА Сергей Подолин. По его словам, отстраненные педагоги вакцинируются, но очень медленно.

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Все школы Ровненской области работают в очном режиме.

Сколько учителей отстранено в Ровненской области:

в садиках – 160 работников,

в школах – 665 работников,

в профтехах – 18 работников,

в вузах – 122 работника.

Всего в области отстранено 983 работника. Заместитель председателя ОГА добавил, что в области нет учебных заведений, где не вакцинирована хотя бы часть работников.

Где больше всего отстраненных учителей

Больше всего отстраненных учителей в:

Цепцевицком лицее – 47 работников,

Березовском лицее – 31 работников,

Тинневском лицее – 27 работников,

Карпылевском лицее – 22 работника,

Тутовицком лицее – 18 работников,

Кидровском лицее – 15 работников,

Ворковской гимназии – 14 работников,

Трискинском лицее – 14 работников,

Познанском лицее – 13 работников,

Чабельской гимназии – 13 работников.

Отстранение учителей

Учителей, которые не вакцинируются, отстраняют от работы, и им не начисляются стаж и зарплата за этот период. По состоянию на 3 декабря отстраненными оставались более 2 тысяч учителей.

Когда отстраненные учителя могут вернуться к работе? Как только педагоги вакцинируются или предоставят справку о противопоказаниях к прививкам или справку о том, что переболели, они смогут вернуться к работе.

К слову, в Чернигове преподаватель хореографии отстранили от работы из-за отсутствия вакцинации от коронавируса. Однако педагог подала в суд и выиграла дело. Ей выплатят среднюю зарплату за время отстранения.