На Ровненщине директоров 12 сельских школ обвиняют в растрате государственных средств. Чиновники якобы провели слишком дорогой Интернет в учебные заведения.

Теперь они должны вернуть государству почти 2,5 миллиона гривен. Кроме этого, еще и могут попасть за решетку. Подробнее – читайте дальше.

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Директор Даничивского НПК Наталья Миськевич рассказала, что по накладной, которую школам предоставила фирма, интернет-кабель стоит 1,5 тысячи. Однако в Нацполиции сказали, что его цена – 3 гривны. Поэтому эту разницу необходимо вернуть государству.

Директора отмечают, что их заставили подписать договоры

Кроме кабеля, речь идет и о самих работах по проведению интернета. Поэтому правоохранители посчитали, что Наталья Мискевич должен возместить государству почти 200 тысяч гривен убытков.

Похожая ситуация сложилась и в соседних школах. Директора оправдываются, что цены не мониторили, а договоры их заставили подписать.

Эти деньги были выделены в декабре и всех директоров под большим давлением заставляли подписывать договоры,

– отметила директор Сапожинского НПК Руслана Кошта.

По словам Натальи Мискевич, угрозы об увольнении раздавались со стороны начальницы райуправления образования Оксаны Форсюк.

Оксана Форсюк уже не является руководителем районного управления образования. Свою вину женщина отрицает, мол, ее тоже вызывают на допросы в полицию. Чиновница не знает, почему стоимость работ оказалась завышенной.

24 канал в течение нескольких дней пытался связаться с руководителем фирмы, проводившей Интернет. Но каждый раз его не было на рабочем месте.

Полиция сообщила о подозрении 3 руководителям школ

В полиции же сообщили, что вина не фирмы, а школ, там должны проверить цену. Трем руководителям учебных заведений уже объявили подозрение. В каком статусе находится бывшая начальница районного управления образования – не сообщили.

Если имущество в государстве стоит одну сумму, а должностное лицо покупает по завышенной цене – она ​​несет уголовную ответственность,

– сообщил заместитель начальника ГУНП в Ровенской области Александр Панасюк.

И добавил, что также проводятся следственные действия в отношении еще 9 человек.

Директорам школ инкриминируют сразу несколько статей:

присвоение и растрата чужого имущества;

отмывание доходов, полученных преступным путем.

За это директорам грозит не только 200 тысяч гривен штрафа, но и до 3 лет тюрьмы.

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Совершали ли директора школ противоправные действия, окончательно выяснит суд. Первые заседания уже назначены на март. В полиции также изучают ситуацию фирмы, проводившей Интернет.