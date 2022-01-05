На Ровенщине учителям отказали в удовлетворении исков об отстранении из школы: детали
Источник:RivneNews
Суд в Ровненской области отказал в удовлетворении двух исковых заявлений учителей из учреждений образования Варашской общины. Педагоги хотели отменить приказ об отстранении от работы из-за отсутствия прививки от COVID-19.
Учителей отстранили из школы
В ноябре 2021 года двоих учителей Варашского лицея №5 отстранили от работы без сохранения зарплаты, поскольку они не предоставили справки о вакцинации.
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Педагоги, согласно материалам дела, не предоставили доказательств проведения прививки против коронавируса, и не выразили возражений относительно проведения ими вакцинации.
Также они не предоставили доказательств о наличии противопоказаний, лишающих их возможности вакцинироваться.
Суд не удовлетворил их иски
Суд принял решение в пользу Управления образования исполнительного комитета Варашского городского совета. Поэтому, он отказал полностью в удовлетворении исковых заявлений. Учителя и дальше остаются отстраненными от работы.
Руководитель Управления образования Елены Корень, рассказала, что по состоянию на 4 января в учреждениях образования Варашской общины отстранены 52 человека.
К слову, отстраненные из-за отсутствия вакцинации педагоги подают многочисленные иски в суды, в которых оспаривают решение об отстранении. Однако далеко не всех учителей возвращают на работу в школу.
Так, 8 декабря суд Николаевской области отказался восстанавливать на работе учительницу. Судья отметила, что в случае обязательной вакцинации общественные интересы весомее, чем личные.
Где учителя выигрывали в судах:
- Дело учительницы в Сумской области. 6 декабря суд Сумской области также постановил восстановить учительницу на работе, как писал 24 канал. Однако судья удовлетворила иск лишь частично – не компенсировала зарплату.
- Дело преподавательницы в Чернигове. Преподавательница хореографии, которую отстранили от работы, подала в суд и выиграла дело. Также школа должна выплатить ей среднюю зарплату за время отстранения.
- Во Львовской области суд отменил приказ об отстранении учительницы математики Ирины Бродик. С 10 января педагог должна вернуться на работу, несмотря на то, что до сих пор непривитая. Кроме того, школа должна выплатить ей зарплату в размере 11,2 тысячи гривен.
- На днях на Волыни невакцинированная учительница подала в суд на школу из-за отстранения. Педагог выиграла дело, поэтому вернется к работе и получит зарплату за время отсутствия – более 24 тысячи гривен.