На Ровенщине учителям отказали в удовлетворении исков об отстранении из школы: детали

Суд в Ровненской области отказал в удовлетворении двух исковых заявлений учителей из учреждений образования Варашской общины. Педагоги хотели отменить приказ об отстранении от работы из-за отсутствия прививки от COVID-19.

Учителей отстранили из школы

В ноябре 2021 года двоих учителей Варашского лицея №5 отстранили от работы без сохранения зарплаты, поскольку они не предоставили справки о вакцинации.

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Педагоги, согласно материалам дела, не предоставили доказательств проведения прививки против коронавируса, и не выразили возражений относительно проведения ими вакцинации.

Также они не предоставили доказательств о наличии противопоказаний, лишающих их возможности вакцинироваться.

Суд не удовлетворил их иски

Суд принял решение в пользу Управления образования исполнительного комитета Варашского городского совета. Поэтому, он отказал полностью в удовлетворении исковых заявлений. Учителя и дальше остаются отстраненными от работы.

Руководитель Управления образования Елены Корень, рассказала, что по состоянию на 4 января в учреждениях образования Варашской общины отстранены 52 человека.

К слову, отстраненные из-за отсутствия вакцинации педагоги подают многочисленные иски в суды, в которых оспаривают решение об отстранении. Однако далеко не всех учителей возвращают на работу в школу.

Так, 8 декабря суд Николаевской области отказался восстанавливать на работе учительницу. Судья отметила, что в случае обязательной вакцинации общественные интересы весомее, чем личные.

Где учителя выигрывали в судах: