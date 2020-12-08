На Ровенщине учитель предмета "Защита Украины" с Квасиловского профессионального лицея уволился после скандала с видео, на котором видно, что он издевался над учениками, которые опаздывали на урок.

Что известно о скандале

24 канал писал, что в сети появилось видео, где ученики приседают с муляжом снаряда. Такое наказание учитель Александр Нагорняк придумал школьникам за опоздания и плохие оценки.

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Сам же педагог рассказал "Сегодня Украина", что никого из учеников унизить не хотел.

Те, кто курит, позволяют себе на 10-15 мин опоздать на урок. Кто уроки не учил, двоек не ставил. У них было право выбора – или двойка, или что-то делать,

– говорит Александр Нагорняк.

В то же время коллеги тоже защищают учителя и говорят, что он имел прекрасную репутацию. В частности, у него на уроках всегда была дисциплина, жалоб на него не поступало к директору.

Ученики оправдывают учителя

Ученики, которых учитель заставлял приседать, тоже начали оправдывать поступок Александра Нагорняка. Они говорят, что учитель требователен только к тем, кто пропускает уроки и получает двойки. Поэтому обиды на него не держат.

Смотрите видео, как учитель заставлял учеников присудты за опоздание:

Однако педагог все-таки уволился после инцидента, а директора лицея оштрафовали за то, что он не сообщил о таких действиях педагога. В то же время в Ровненском управлении образования действия учителя называют неприемлемыми и уверяют, что учебное заведение – это не военная часть.