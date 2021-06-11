В школьной форме – в озеро: на Ровненщине ученицы оригинально отпраздновали последний звонок

В селе Боровое на Ровненщине местные школьницы оригинально отпраздновали последний звонок. Они прыгнули в воду прямо в школьной форме и с бантами. Видео уже обнародовали в соцсети.

Так, на видео видно, как школьницы пришли на берег местного водоема, и по очереди начали прыгать в озеро. Так они решили отпраздновать окончание школы.

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Девушки были одеты в школьную форму, а на головах у них – банты.

Видео уже стало популярным в сетях тикток и инстаграм.

В комментариях пользователи пишут, что ранее школьники уже прыгали в фонтан.

Кроме того, выпускников хвалят за их оригинальность.

Комментарии в соцсети:

"Боевое крещение"

"Молодцы! Оригинально"

"Круто, эпично"

"Интересно, что на следующий год придумают"

"Очень красиво. Молодцы!"

"Смело"

"Когда как не сейчас) круто".

К слову, в Киеве последний звонок прошел 28 мая. Праздничные мероприятия состоялись, однако с соблюдением карантинных требований. Теперь столичные ученики на летних каникулах.