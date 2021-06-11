Так, на видео видно, как школьницы пришли на берег местного водоема, и по очереди начали прыгать в озеро. Так они решили отпраздновать окончание школы.
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Девушки были одеты в школьную форму, а на головах у них – банты.
Видео уже стало популярным в сетях тикток и инстаграм.
В комментариях пользователи пишут, что ранее школьники уже прыгали в фонтан.
Кроме того, выпускников хвалят за их оригинальность.
Комментарии в соцсети:
- "Боевое крещение"
- "Молодцы! Оригинально"
- "Круто, эпично"
- "Интересно, что на следующий год придумают"
- "Очень красиво. Молодцы!"
- "Смело"
- "Когда как не сейчас) круто".
К слову, в Киеве последний звонок прошел 28 мая. Праздничные мероприятия состоялись, однако с соблюдением карантинных требований. Теперь столичные ученики на летних каникулах.