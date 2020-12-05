На Ровенщине преподаватель откровенно издевался над подростками. За опоздание ученики вынуждены были приседать 50 раз с утяжелителем — тяжелым металлическим муляжом снаряда.

Детали скандала

Насилие над детьми происходит в Квасиловском профессиональном лицее. Об этом их родители сообщили в фейсбуке на странице Родители SOS.

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Это урок защиты Украины или урок пыток,

– говорится в сообщении.

Что еще говорили родители

За опоздание на урок педагог травит детей, заставляя их приседать с утяжелителем.

Если дирекция лицея не отреагирует, будет обращение к образовательному омбудсмену Сергею Горбачеву.

Сразу 20 учеников заявили об издевательствах со стороны преподавателя.

Впоследствии родители заявили, что администрация учебного заведения оперативно отреагировала на жалобы. К горе-педагогу уже применили дисциплинарные санкции.

Как отреагировали украинцы

Стоит заметить, что пользователи сети отреагировали на такое поведение преподавателя неоднозначно. Одни заявили, что такие педагоги – это просто нелюди. Другие же отметили, что ничего страшного с учениками не делают. Они просто пидкачаються и перестанут опаздывать.

Преподаватель заставляет учеников приседать с утяжелителем: смотрите видео