"Урок пыток": в Ровенской области педагог издевался над учениками — видео
На Ровенщине преподаватель откровенно издевался над подростками. За опоздание ученики вынуждены были приседать 50 раз с утяжелителем — тяжелым металлическим муляжом снаряда.
Детали скандала
Насилие над детьми происходит в Квасиловском профессиональном лицее. Об этом их родители сообщили в фейсбуке на странице Родители SOS.
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Это урок защиты Украины или урок пыток,
– говорится в сообщении.
Что еще говорили родители
За опоздание на урок педагог травит детей, заставляя их приседать с утяжелителем.
Если дирекция лицея не отреагирует, будет обращение к образовательному омбудсмену Сергею Горбачеву.
Сразу 20 учеников заявили об издевательствах со стороны преподавателя.
Впоследствии родители заявили, что администрация учебного заведения оперативно отреагировала на жалобы. К горе-педагогу уже применили дисциплинарные санкции.
Как отреагировали украинцы
Стоит заметить, что пользователи сети отреагировали на такое поведение преподавателя неоднозначно. Одни заявили, что такие педагоги – это просто нелюди. Другие же отметили, что ничего страшного с учениками не делают. Они просто пидкачаються и перестанут опаздывать.
Преподаватель заставляет учеников приседать с утяжелителем: смотрите видео
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