В Киеве преподавательница физкультуры из Колледжа информационных систем и технологий на занятиях унижала и кричала на 16-летнего студента. Женщина употребляла нецензурную лексику и даже угрожала парню, который вежливо пытался ответить преподавательнице.

Об этом инциденте сообщила журналистка Наталья Прудка в фейсбуке, где и опубликовала соответствующее видео.

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"Ты будешь приходить сюда с закрытым ртом! Я тебе слово давала?!" – так высказалась учительница физкультуры на 16-летнего студента киевского колледжа информационных систем и технологий, расположенного на Львовской площади.

Парень вместо признался, что не понимает, почему она на него кричит. На что преподавательница сказала закрыть рот, потому что он "много говорит не в тему".

Ты вообще как, с мозгами дружишь или нет?.. Ты не успел переступить порог, а у тебя уже словарный понос... Ребята, не заставляйте меня применять крайние меры,

– добавила она.

В видео женщина даже сказала собственное имя – ее зовут Любовь Евгеньевна.

Смотрите видео, как преподавательница в киевском колледже унижала студента:

По словам журналистки, после такого урока психологическая травма детям обеспечена.

Наталья Прудка также рассказала, что дети знают и другие ужасные поступки со стороны этой преподавательницы, но все боятся, потому разглашают только в ограниченном кругу. "Студенты говорят, что она еще и деньги требует", – отмечает журналистка.

Однако, как написала журналистка, директор колледжа уже пообещал родителям уволить скандальную преподавательницу.

К слову, в Черкасской школе №5 разгорелся скандал из-за того, что в девичьей раздевалке установили камеру видеонаблюдения. Родители возмущены действиями директора, которая в свою очередь в этом обвиняет работников организации, которые устанавливали камеры в учебном заведении.