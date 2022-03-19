Российские войска повредили почти 500 школ в Украине

Российские оккупанты с начала своей агрессии против Украины обстреливают гражданскую инфраструктуру, под огнем – учебные заведения и больницы. За 4 недели враг повредил почти 500 школ.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам образования Сергей Бабак. Он сказал, что полностью уничтожены 69 школ.

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Только в Харькове сильно повреждены 60 школ

Отметим, что одна из самых трудных ситуаций с поврежденными учебными заведениями в Харькове. Мэр города, который находится под постоянными обстрелами, сообщил, что значительные разрушения получили около 60 школ. Игорь Терехов подчеркнул, что учебный процесс остановлен. Присоединиться к учебе могут дети, которые выехали из областного центра.

Как сообщили в Минобразования, с 14 марта в стране возобновился учебный процесс. Однако, по словам Сергея Шкарлета, к полноформатному обучению не приступила ни одна украинская школа.

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