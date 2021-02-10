Россия выдала аккредитацию "вузу", который контролируют боевики в ОРДО
Россия выдала аккредитацию более 10 группам специальностей и программ Донецкого национального технического университета, который контролируют боевики на оккупированной территории.
Источник:Новости Донбасса
В Донецком национальном техническом университете уточнили, что "вуз" прошел первый из трех этапов российской аккредитации.
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Сейчас аккредитацию получили следующие группы специальностей:
- "Технологии материалов";
- "Материаловедение и технологии материалов";
- "Металлургия";
- "Машиностроение";
- "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств";
- "Автоматизация технологических процессов и производств";
- "Мехатроника и робототехника";
- "Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия";
- "Нафтогазовые техника и технологии";
- "Прикладная геология";
- "Технология геологической разведки";
- "Горное дело".
А в первом полугодии 2021 года планируется завершение второго этапа, в ходе которого предполагается аккредитовать еще восемь групп профессий, специальностей и направлений подготовки, в октябре – будет третий этап, на котором аккредитируют еще семь групп.
По словам представителя Донецкого университета, после подтверждения содержания и качества образования выпускникам будут выдавать документы, которые вносятся в федеральный реестр дипломов России.
Отметим, что ДНТУ стал пятым "вузом", который получил свидетельство об аккредитации в России. До этого российская аккредитация была выдана подконтрольным так званой "ДНР" вузам:
- Донецкому национальному университету;
- Донецкому национальному медицинскому университету имени Горького;
- Донбасской национальной академии строительства и архитектуры;
- Донецкому национальному университету экономики и торговли имени Туган-Барановского.
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