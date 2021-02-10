Россия выдала аккредитацию более 10 группам специальностей и программ Донецкого национального технического университета, который контролируют боевики на оккупированной территории.

В Донецком национальном техническом университете уточнили, что "вуз" прошел первый из трех этапов российской аккредитации.

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Сейчас аккредитацию получили следующие группы специальностей:

"Технологии материалов";

"Материаловедение и технологии материалов";

"Металлургия";

"Машиностроение";

"Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств";

"Автоматизация технологических процессов и производств";

"Мехатроника и робототехника";

"Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия";

"Нафтогазовые техника и технологии";

"Прикладная геология";

"Технология геологической разведки";

"Горное дело".

А в первом полугодии 2021 года планируется завершение второго этапа, в ходе которого предполагается аккредитовать еще восемь групп профессий, специальностей и направлений подготовки, в октябре – будет третий этап, на котором аккредитируют еще семь групп.

По словам представителя Донецкого университета, после подтверждения содержания и качества образования выпускникам будут выдавать документы, которые вносятся в федеральный реестр дипломов России.

Отметим, что ДНТУ стал пятым "вузом", который получил свидетельство об аккредитации в России. До этого российская аккредитация была выдана подконтрольным так званой "ДНР" вузам:

Донецкому национальному университету;

Донецкому национальному медицинскому университету имени Горького;

Донбасской национальной академии строительства и архитектуры;

Донецкому национальному университету экономики и торговли имени Туган-Барановского.

Добавим, что Донецкий национальный технический университет сейчас базируется в Покровске. Вуз "переселился" из Донецка после захвата города боевиками в 2014 году. Обучение в этом вузе отвечает украинским стандартам.