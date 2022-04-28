Сергей Шкарлет сообщил, что образовательный процесс продолжается благодаря преданным своему делу учителям, преподавателям, воспитателям.

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Однако известно, что на временно оккупированных территориях руководителей учебных заведений вынуждают обучать на русском языке и по программе России.

Однако большинство украинских учителей и руководителей верны нашему государству, они увольняются с работы и отказываются от какого-либо сотрудничества с оккупантами. Я горжусь каждым таким педагогом,

– заявил Сергей Шкарлет.

Он отметил, что очень сложная ситуация в Крыму. Ведь там оккупационные власти не останавливаются в искоренении всего украинского в учебных заведениях. Такие же притеснения чувствуют крымские татары, которых лишают права учиться на родном языке.

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