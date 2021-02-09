В Украине может возникнуть новый скандал из-за учебников по истории Украины для 8 класса. А все потому, что в них говорится, что Россия основала Одессу, Днепр, Симферополь и Севастополь.

Народный депутат Наталья Пипа заявила, что в учебнике по истории Украины пишут, что Россия основала несколько украинских городов.

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"Россия основала Одессу, Днепр, Симферополь и Севастополь. А если бы Гетманщина и Запорожье привели внутреннее устройство и экономическую модель к российскому образцу, то Россия не трогала бы украинское государство!" – пересказывает суть учебника Наталья Пипа.

По ее словам, конкурсная комиссия по отбору учебников рекомендует МОН предоставить этим книгам гриф "Рекомендовано". Поэтому МОН должен согласовать или не согласовать эти учебники (данныйэтап должны реализовать уже 15 февраля).

Пипа подчеркнула, что учебники анализировал профессор Виктор Брехуненко. Он возмущен тем, что основной посыл рекомендованных комиссией учебников: "если бы Украина двигалась в российском направлении, и войны не было бы, и жить было бы лучше".

Депутат добавляет, что уже есть заявление Ученого совета Института украинской археографии и источниковедения имени Грушевского НАН Украины, где указано, что они противоречат здравому смыслу.

Что с этими учебниками рекомендует сделать Наталья Пипа:

отменить решение о рекомендации этих учебников;

провести проверку на плагиат всех утвержденных учебников по истории Украины для 8 класса;

создать независимую комиссию и привлечь специалистов, которые бы приняли окончательное решение

Наталья Пипа также готовит депутатские обращения в МОН, СБУ и Совет национальной безопасности и обороны Украины.

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