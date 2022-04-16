Россия нанесла украинскому образованию ущерб более чем на 5 миллиардов долларов, – Шкарлет

Министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил, что действия российских военных нанесли украинскому образованию ущерб более чем на 5 миллиардов долларов.

Сергей Шкарлет рассказал, что в Украине полностью разрушено 91 учебное заведение, а частично повреждено – 923.

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Чтобы их восстановить одобрят специальную программу правительства. Однако в Министерстве образования и науки рассчитывают еще и на поддержку европейского сообщества.

Я встречался с министрами образования на совете Европейского Союза уже дважды. Речь идет не только об восстановлении стен и установке окон, но и о наполнении учебных заведений современным оборудованием,

– объяснил Сергей Шкарлет.

Кроме того, к обновлению приобщаются студенты и работники образования. "Конечно, мы рассчитываем на собственные силы, на украинцев", – добавил министр.

Министр привел пример Черниговского университета, где студенты приобщились к уборке и возобновлению образовательного процесса.

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