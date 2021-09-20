Известно, что учебник по алгебре для 7 класса является украинским. Его автор – Аркадий Мерзляк. В то же время Россия его перепечатала и изменила национальную специфику учебника.

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Однако кое о чем все-таки забыли. Так, в одной из задач Россия неосознанно признала Крым украинским. В ней говорится о том, что три глубочайшие пещеры Украины – Солдатская, Каскадная и Нахимовская – расположены в Крыму.



В российскому учебнику по алгебре признали Крым украинским / Фото Gdz-raketa

К слову, в Беларуси из учебников истории решили вычеркнуть лауреата Нобелевской премии Светлану Алексиевич и одного из подписантов "Беловежских соглашений" Станислава Шушкевича. О них нет никакого упоминания в новом учебнике. Детали – в статье.

Кроме того, в статье Владимира Путина об Украине он фактически выдвинул нам территориальные претензии. Рупоры Кремля сразу сорвались с цепи, и начали открыто угрожать Украине захватом новых территорий.

Справка! 18 марта 2014 года Россия объявила Крым российским. Оккупация Крыма не признается украинским государством, не признается Генеральной ассамблеей ООН, ПАСЕ, ПА ОБСЕ, а также противоречит решению Венецианской комиссии.



Согласно закону Украины, территория Крымского полуострова в результате российской оккупации считается временно оккупированной территорией. А 26 февраля – считают Днем сопротивления Крыма российской оккупации.