Отказалась выдать учеников, которые ходили на митинги: в России уволили директора школы
Источник:NN.RU
В Нижнем Новгороде директор школы отказалась выдавать учеников и коллег, которые ходили на оппозиционные митинги. В итоге ее уволили, не объяснив причину такого решения.
От женщины требовали назвать имена тех школьников и педагогов, которые поддерживают оппозиционного политика Алексея Навального.
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Уволили, потому что не доносила
В Нижнем Новгороде директора школы уволили с должности без объяснения причин. Женщина проработала в учебном заведении 21 год, из них 15 лет была директором. В департаменте образования города уже нашли ей замену.
Родители учеников и родственники женщины рассказали, что причиной увольнения стало то, что директор отказалась выдавать учеников и коллег, которые ходили на оппозиционные митинги.
От нее требовали имена тех, кто ходил на митинги, а она эти данные отказывалась предоставлять. Всю информацию просили сливать в отношении участников, о которых ей известно как директору,
– рассказала родственница женщины.
Кроме того, от педагога каждые выборы что-то требовали, "но не получали того, чего хотели".
Семьи учеников школы уже написали открытое письмо губернатору, в котором оспаривают увольнение директора.
Борьба с инакомыслием в России
- В январе 2021 года в чатах учащихся Нижнего Новгорода появлялись рекомендации от руководства не посещать митинги. Также в некоторых школах проводили занятия, на которых призывали избегать массовых акций.
- В марте в фонд президентских грантов поступила заявка от местной экологической организации "Изменим Мир". Их проект должен был оттолкнуть молодежь от участия в незаконных митингах и снизить уровень протестных настроений. Однако его не одобрили.