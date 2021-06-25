От женщины требовали назвать имена тех школьников и педагогов, которые поддерживают оппозиционного политика Алексея Навального.

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Уволили, потому что не доносила

В Нижнем Новгороде директора школы уволили с должности без объяснения причин. Женщина проработала в учебном заведении 21 год, из них 15 лет была директором. В департаменте образования города уже нашли ей замену.

Родители учеников и родственники женщины рассказали, что причиной увольнения стало то, что директор отказалась выдавать учеников и коллег, которые ходили на оппозиционные митинги.

От нее требовали имена тех, кто ходил на митинги, а она эти данные отказывалась предоставлять. Всю информацию просили сливать в отношении участников, о которых ей известно как директору,

– рассказала родственница женщины.

Кроме того, от педагога каждые выборы что-то требовали, "но не получали того, чего хотели".

Семьи учеников школы уже написали открытое письмо губернатору, в котором оспаривают увольнение директора.

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