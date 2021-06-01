В России учителей заставили следить за учениками в соцсетях: подозрительных детей ставят на учет

После случая со стрельбой в казанской гимназии власти Курска заставили учителей с 20 мая следить за страницами учеников в инстаграме, тиктоке, "Вконтакте" и др. Подозрительных детей ставят на особый учет.

Педагоги будут делать это три раза в год. И если они заметят у детей признаки суицидального поведения, склонность к зависимостям или преступлениям, то будут вынуждены доложить об этом.

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Мониторить страницы учеников должен классный руководитель. В других случаях это делают педагог-психолог, социальный педагог или заместитель директора по воспитательной работе.

На каждый случай есть алгоритм. Так, учителя должны зафиксировать фото, статус ребенка, сообщения и подписки, а затем расставлять баллы по критериям. Если баллов у такого ученика по соцсетям много, то следить за ним надо тщательнее – раз в месяц.

Однако работники школы таким обязанностям не обрадовались. По их словам, это все заботы родителей, а их обязанность – обучать детей.

К слову, 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской школе. Заметим, 4 года назад он закончил это учебное заведение.

В результате теракта погибли 9 человек: 7 восьмиклассников и 2 работника школы. Галявиев уже признался в содеянном, его взяли под стражу на 2 месяца.