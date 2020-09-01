В краснодарской школе №71 в России 1 сентября 2020 года сформировали 33 параллельных первых класса. Они получили буквы от "А" до "Я", а сама школа стала рекордсменом в России по количеству первых классов.

Почему в школе так много первых классов? Все из-за того, что Краснодар является самым быстрорастущим городом страны. Поэтому, там ежегодно растет количество учеников в школах, передает "Российская Газета".

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В этом году школе едва хватило букв алфавита для классов, так как там 33 первых класса, которые насчитывают 1 080 детей. Хотя еще в прошлом году в Краснодаре в СОШ №11 был совсем меньший рекорд – там было только 24 первых класса.

Отметим, что краснодарская школа №71 имеет четыре собственных корпуса, а педагогический состав насчитывает 312 человек.

Администрация школы уверяет, что, несмотря на большое количество параллельных первых классов, для всех созданы нужные условия для обучения.

По данным департамента образования, в 2020 году в школы Краснодара пойдут более 18,5 тысяч первоклассников, а в целом за парты сядут более 160 тысяч учащихся. Между тем в общем в России – 1,9 миллиона первоклашек.

К слову, по данным МОН, в Украине в первый класс в этом учебном году пошли более 428 тысяч детей, а в целом начинают обучение более 4,2 миллиона учеников.