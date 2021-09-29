Однако испытание "бомб" прошло неудачно, поэтому подростки отказались от замысла взорвать школу.

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Как школьница делала "бомбы"

Известно, что школьница имеет психическое заболевание и свою идею вынашивала еще с мая 2021 года. Ей она поделилась с 13-летним другом, после чего они начали готовить взрывчатку.

Купили селитру, алюминиевую пудру и сахар в магазинах города, изготовили две небольших "бомбы" с помощью пластиковых стаканов. Школьники решили испытать взрывчатку, но та не взорвалась,

– говорится в сообщении.

Полиция опросила школьницу. Выяснилось, что после первой неудачной попытки испытать самодельные бомбы, они их больше не делали.

Как полиция узнала о планах школьницы

Правоохранители "вышли" на школьницу лишь после случая с массовым убийством в Пермском университете. После атаки 18-летнего Тимура Бекмансурова "силовики начали просматривать социальные сети и неожиданно наткнулись на манифест девочки".

Ученица лицея № 92 в Омске опубликовала пост 25 мая и все это время он оставался на ее странице в одной из соцсетей.

Дома у подростков правоохранители проводили обыски. Также осмотрели место, где несовершеннолетние пытались взорвать бомбу, но следов взрывчатых веществ там не обнаружили.

На девятиклассницу открыли уголовное дело за подготовку к массовому убийству, а ее другу повезло больше – из-за возраста он избежал привлечения к уголовной ответственности.

К слову, школьник в тиктоке угрожал Днепровской школе. Неизвестный написал "это ваш последний день", однако неизвестно, что именно имел в виду злоумышленник. Предполагают, что речь шла об организации террористического акта.