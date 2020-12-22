В Томской области, в России, нетрезвая мать избила своего 12-летнего сына. Ее вызвали в школу, это и разозлило женщину и стало основанием для избиения ребенка.

Подруга матери засняла на видео, как женщина агрессивно бьет сына. Она и обнародовала соответствующее видео, говорится в телеграм-канале "Лента дна". Важно Насиловал 5-летнюю дочь: на Львовщине осудили горе-отца Что произошло В частности, на кадрах хорошо видно, как совсем нетрезвая мать (ее состояние подтвердила полиция) избивает своего 12-летнего сына за то, что ее вызвали в школу. Женщина несколько раз ударила его палкой, душила и таскала за волосы.

Ребенок все это время плакал от боли и просил о помиловании, но женщина не останавливалась.

Видео снимала женщина, которая при этом просила мать остановиться и обращалась к ней: "Анжела, ну хватит, а то задушишь его". Что теперь с горе-матерью На место прибыла полиция. По их сообщению, на женщину составили административный протокол. Сейчас идет проверка. Мальчику уже ничего не угрожает. Смотрите видео 18+: мать жестоко избила сына