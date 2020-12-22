В России пьяная мать жестоко избила сына, потому что ее вызвали в школу: видео 18+
В Томской области, в России, нетрезвая мать избила своего 12-летнего сына. Ее вызвали в школу, это и разозлило женщину и стало основанием для избиения ребенка.
Подруга матери засняла на видео, как женщина агрессивно бьет сына. Она и обнародовала соответствующее видео, говорится в телеграм-канале "Лента дна".
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Что произошло
- В частности, на кадрах хорошо видно, как совсем нетрезвая мать (ее состояние подтвердила полиция) избивает своего 12-летнего сына за то, что ее вызвали в школу. Женщина несколько раз ударила его палкой, душила и таскала за волосы.
- Ребенок все это время плакал от боли и просил о помиловании, но женщина не останавливалась.
- Видео снимала женщина, которая при этом просила мать остановиться и обращалась к ней: "Анжела, ну хватит, а то задушишь его".
Что теперь с горе-матерью
На место прибыла полиция. По их сообщению, на женщину составили административный протокол. Сейчас идет проверка. Мальчику уже ничего не угрожает.
Смотрите видео 18+: мать жестоко избила сына
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