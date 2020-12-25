В российском Долгопрудном на уроке трудового обучения электрик избил шестиклассника палкой. Такой случай был далеко не первым.

Детали инцидента

Детей в этой школе били неоднократно, сообщили в телеграм-канале Mash.

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Электрик и учитель трудового обучения работают вместе. По словам родителей пострадавшего, мужчины выпивают и проводят уроки.

Так, родители парня рассказали, что электрик может зайти в класс и проследить, как ученики мастерят изделия. Если же что-то не так, мужчина бьет детей палкой. Трудовик при этом молчит.

После многочисленных издевательств школьники решились выложить в сеть видео избиения.

Что будет с электриком и трудовиком

В ответ в школе создали комиссию и вынесли выговор электрику. Однако неизвестно, уволили ли мужчин. Вероятно, они до сих пор работают с детьми.

Зато родители планируют "идти до конца". Они уже обратились в органы власти. Правда, ответа пока не получили.