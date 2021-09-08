Ученик средней школы в Рыльском районе пожаловался на директора в социальной сети, разместив фото с окровавленной мочкой уха и следами крови на рубашке.

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Подробности инцидента

Восьмиклассник рассказал, что директор Александр Андрощик завел его к себе в кабинет и вырвал из его уха сережку, которую школьник не хотел снимать. Кроме того, ученик пожаловался, что директор постоянно оскорбляет и унижает его, в частности, называл геем.

По словам парня, его родители не запрещают ему носить сережку. И учебе она никак не мешает. Поэтому из-за инцидента школьник обратился в полицию.

В комитете образования и науки Курской области сообщили, что в ситуации сейчас разбираются. "Это муниципальная школа. И сейчас отдел образования, который является основателем школ на территории района, разбирается с этим случаем", – сказала руководитель отдела Светлана Долгушина.

К слову, на Херсонщине во время родительского собрания в лицее между родителями и заместителем директора произошел конфликт. Один из родителей ударил учительницу так, что она потеряла сознание.

В местном отделе образования информацию о конфликте в заведении подтвердили. Причина – родители не захотели, чтобы один из учителей был классным руководителем класса, где учатся их дети.