В России 9-летняя девочка поступила в МГУ: ее отец уже судится с учебным заведением
Источник:Meduza
Девятилетняя Алиса Теплякова поступила в Московский государственный университет на факультет психологии. Ее отец успел поконфликтовать с вузом и написал на учреждение заявление в полицию.
Евгений Тепляков убеждает, что его дочь силой удерживали во время экзамена. В самом МГУ подтвердили: отец во время экзамена скандалил.
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Отец подрался с одним из преподавателей
Алиса сдавала экзамен по психологии. Вместо того чтобы ждать ребенка внизу, он попытался прорваться на факультет. Также по версии МГУ, Тепляков устроил драку с одним из преподавателей.
Версия Теплякова – другая. Он говорит, что дочь готовилась к устному экзамену, а ей пришлось сдавать его в письменном виде. Кроме того, девочка долго не выходила, поэтому он начал беспокоиться.
Полтора часа пытали маленького ребенка, полтора часа удерживали, несмотря на требование родителей вернуть его. Я написал в полицию заявление о незаконном удержании ребенка,
– сказал Тепляков.
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Что известно об Алисе Тепляковой:
- Девочка не ходила в школу.
- С 4 лет ее обучали родители на дому.
- В 8 лет Алиса сдала ЕГЭ – единственный государственный экзамен.
- По его результатам она поступила на платное отделение факультета психологии МГУ.
- Кроме Алисы в семье воспитывают еще 6 детей, к ним применяют аналогичные методы обучения.