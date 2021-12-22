Евгений Тепляков убеждает, что его дочь силой удерживали во время экзамена. В самом МГУ подтвердили: отец во время экзамена скандалил.

Читайте также "Ибо евреи испортили Рождество": в США учительница заставляла детей воспроизводить Холокост

Отец подрался с одним из преподавателей

Алиса сдавала экзамен по психологии. Вместо того чтобы ждать ребенка внизу, он попытался прорваться на факультет. Также по версии МГУ, Тепляков устроил драку с одним из преподавателей.

Версия Теплякова – другая. Он говорит, что дочь готовилась к устному экзамену, а ей пришлось сдавать его в письменном виде. Кроме того, девочка долго не выходила, поэтому он начал беспокоиться.

Полтора часа пытали маленького ребенка, полтора часа удерживали, несмотря на требование родителей вернуть его. Я написал в полицию заявление о незаконном удержании ребенка,

– сказал Тепляков.

Обратите внимание! Теплякова начала обучение в МГУ в сентябре. С этого времени, говорят сокурсники девочки, ее отец не раз спорил в учебных чатах. Однако официально на поведение мужчины не жаловались.

Раньше Ползали и собирали деньги: в США разгорелся скандал из-за необычного конкурса для учителей

Что известно об Алисе Тепляковой: