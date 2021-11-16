Дети вышли на прогулку как раз в то время, когда на территорию детсада приехала машина с продуктами. Двухлетний Амир увидел, как открывали ворота и спланировал побег.

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На своей игрушечной машинке он подъехал к воротам, распахнул их и сбежал за забор. Воспитатели и не заметили исчезновения ребенка.

Мальчик убегает из садика на игрушечной машине / видео с телеграм-канала Baza

Где нашли мальчика

Позже уже замерзшего мальчика нашли недалеко от садика местные жители. Они отвели его в ближайшую аптеку, а затем бросили информацию о ребенке в местные чаты. Там родители Амира и увидели его и забрали домой.

К слову, недавно в городе Бровары на Киевщине воспитатели детского сада во время прогулки потеряли 2-летнего мальчика. По словам его мамы, педагоги даже не искали ребенка, а его заметили случайные прохожие. Детали инцидента – читайте в статье.